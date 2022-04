Calor de outono bate recorde em Brasília e em outras capitais do Centro-Oeste

Na tarde de quarta-feita, Distrito Federal e outras regiões do centro-oeste bateram recorde de calor, Brasília registra recorde desde 2022

Na tarde de quarta-feita, 6, Distrito Federal e outras regiões do centro-oeste bateram recorde de calor. Brasília registrou a tarde mais quente desde abril de 2020, assim como Cuiabá. A capital de Mato Grosso do Sul, capital de Mato Grosso do Sul, registrou a maior temperatura do ano

Em Brasília, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou a temperatura máxima de 30,3°C na tarde de 6 de abril. Foi a segunda maior temperatura em 2022 e e a maior temperatura em um dia, desde 04/04/2020, quando a temperatura máxima chegou a 30,5°C.

Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, com a temperatura máxima de 33,1°C . Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a temperatura máxima foi de 36,6°C.

Em Goiânia, capital do Goiás, a tarde também foi uma das mais quentes do ano, com temperatura máxima de 34,8°C.

Todas as temperaturas são de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia.