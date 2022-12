Caesb garante a distribuição de água em posse de Lula

Serão disponibilizados 30 mil litros de água às mais de 300 mil pessoas esperadas na Esplanada dos Ministérios

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) vai garantir a distribuição de água nas festividades da posse presidencial, no próximo dia 1° de janeiro, a partir das 7h. ⁣

A Caesb montou um esquema de plantão com 32 colaboradores, para a oferta de água durar mais de 24 horas. Um caminhão-pipa com 10 mil litros ficará à disposição para reabastecimento das unidades móveis equipadas com caixas de 500 litros e dois caminhões com caixas de cinco mil litros. A partir das 17h, mais quatro unidades móveis reforçarão o atendimento, até a madrugada do dia 2 de janeiro.⁣

Seis mil copos de água envasada serão destinados a servidores de diversos órgãos que atuarão no evento. Também serão instalados pontos para atendimento nas tendas do SAMU. Para as forças de segurança, uma unidade fixa estará disponível próximo ao Museu da República.⁣

Foram instaladas unidades fixas no Estádio Nacional Mané Garrincha e nos Pavilhões de Exposição do Parque da Cidade e da Granja do Torto e no Centro Comunitário da Universidade de Brasília (UnB).⁣