Caesb dará 15 mil litros de água para atender 72 mil pessoas em cinco eventos no DF

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) irá disponibilizar gratuitamente 15 mil litros de água potável para atender cerca de 72 mil pessoas esperadas em cinco eventos: Festa do Divino, em Planaltina; Portões Abertos, no Setor Militar Urbano; aniversários de Sobradinho e Águas Claras; e Corpus Christi, na Esplanada dos Ministérios.

Desde o início de 2024, a Caesb já participou de 484 eventos com distribuição de água, atendendo a um público estimado de 700 mil pessoas. De janeiro até a primeira quinzena de maio, a Caesb forneceu nesses eventos 172.500 litros de água de qualidade. Para isso, foram utilizadas 160 unidades móveis especiais (veículos adaptados com caixas d’água), 69 unidades fixas e seis caminhões-pipas com torneirinhas nas laterais e capacidade de 5 mil litros cada. Outros eventos religiosos, comemorativos, esportivos, governamentais e ambientais continuarão sendo atendidos pela Caesb até o fim de dezembro. A previsão é de que, em 2024, a Caesb doe água em mais de mil eventos.

Festa do Divino

A tradicional Festa do Divino começou no dia 9 de maio e termina neste sábado (19), com missa na Paróquia São Vicente de Paulo. A Caesb instalou 11 pontos de distribuição com capacidade de 5.500 litros de água em Planaltina, que deve receber 20 mil pessoas neste sábado. São três caixas d’água instaladas em viaturas especiais da Caesb, com capacidade de 500 litros cada, oito unidades fixas também de 500 litros cada e 360 copos de água potável produzidos pela própria companhia. Ao longo do trajeto da festa, os participantes encontrarão seis pontos de distribuição de água em capelas, dois na Igrejinha, um no Café com Frutas e mais um na Igreja Matriz.

Sobradinho e Águas Claras

Sobradinho completou 64 anos no dia 13 de maio, mas as comemorações acontecerão neste sábado (18) no centro da cidade. Para a festa, a Caesb disponibilizará 500 litros de água, que serão fornecidos em uma unidade móvel adaptada. A mesma quantidade será fornecida nas comemorações dos 21 anos de Águas Claras, completados no dia 6 de maio. A festa oficial de aniversário, porém, acontece neste domingo (19).

Portões Abertos

Para o evento Portões Abertos, que será realizado no próximo domingo (19) pela Força Aérea Brasileira (FAB) no Setor Militar Urbano (SMU), a Caesb disponibilizará um caminhão-pipa com torneirinhas abastecido com 5 mil litros de água potável.

Corpus Christi

Para a celebração de Corpus Christi, no dia 30 de maio, a Caesb vai instalar cinco pontos de distribuição de água ao longo da Esplanada dos Ministério. Eles estarão abastecidos com 2.700 litros de água, suficiente para atender o público estimado em 30 mil pessoas. Serão também distribuídos mais 1.200 copos com água para equipes de profissionais do Governo do Distrito Federal (GDF) que estiverem trabalhando no evento.

Ajuda para o Rio Grande do Sul

A Caesb doou, entre os dias 6 e 15 de maio, 45 mil copos com água potável, o equivalente a 9 mil litros de água, além de 3 mil cobertores para atender as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As doações da Caesb integram a campanha Brasília pelo Sul, realizada pelo GDF e coordenada pela primeira-dama Mayara Noronha Rocha.

A cada semana, a companhia enviará à Defesa Civil do Rio Grande do Sul, por meio da Força Aérea Brasileira (FAB), pelo menos 15 mil copos com água, segundo o presidente da Caesb, Luís Antônio Reis. “Mais ajuda está a caminho”, garantiu Reis. A estimativa é doar 75 mil copos por mês até o encerramento da campanha.

A companhia conta com equipamento próprio para envasar água potável em copos de plástico. A máquina de envasamento, instalada na Estação de Tratamento de Água Rio Descoberto da Caesb, em Ceilândia, tem capacidade para produzir 180 mil copos de 200 mililitros por mês, o equivalente a 36 mil litros de água.

*Com informações da Agência Brasília