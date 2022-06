Caesb coleta resíduos especiais para destinação adequada

De 2018 a 2021, profissionais treinados e especializados neste tipo de serviço coletaram 34,5 toneladas de resíduos laboratoriais

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) realizou a coleta de materiais especiais gerados, principalmente, pelos laboratórios de análises físico-químicas da Companhia, Estações de Tratamento de Água e de Esgotos (ETAs e ETEs), além das áreas de manutenção predial, industrial e mecânica da Empresa. Em maio, foram coletados 10.150,65 kg de resíduos laboratoriais, 18.720 kg de tubos e peças contaminados por esgoto, 3.860 unidades de lâmpadas inteiras, 19,85 kg de cacos de lâmpadas quebradas, além de 21 kg de pilhas.

Os resíduos laboratoriais e resíduos contaminados com esgoto são processados em uma fábrica da Recintec Tecnologias Ambientais, empresa contratada pela Caesb para a prestação de serviços de coleta, acondicionamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada. Os resíduos laboratoriais e resíduos contaminados com esgoto são processados em uma fábrica da Recintec e transformados em blends, um combustível alternativo passível de ser utilizado em fornos de cimenteiras. Já as pilhas, baterias e lâmpadas são encaminhadas para empresas especializadas na reciclagem destes materiais.

A Caesb centralizou em algumas unidades o armazenamento temporário destes produtos, até que sejam recolhidos, o que ocorre 3 vezes por ano. A ETA Brasília, a ETA Rio Descoberto e a ETE Norte recebem os resíduos laboratoriais, o depósito da Caesb no SIA recolhe as lâmpadas e resíduos contaminados com óleos e graxas. Já a ETE Melchior guarda os resíduos e peças sem utilidade contaminadas com esgotos.

O gerente de Gestão Ambiental Corporativa da Caesb, Flávio Santos Gonçalves, explica que o descarte incorreto dos resíduos mencionados pode comprometer a saúde humana e o meio ambiente. “A contaminação do solo, do ar e dos recursos hídricos pode ocorrer com o manuseio e descarte incorreto dos resíduos especiais”, conclui.

Histórico

Desde 2018, a Caesb recolhe resíduos especiais e destina corretamente esse material como parte do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da Companhia. A Política Ambiental da Empresa que regula o SGA se baseia na ABNT NBR ISO 14001, norma aceita internacionalmente que define os requisitos para colocar um sistema da gestão ambiental em vigor. A NBR ISO 14001 ajuda a melhorar o desempenho das empresas por meio da utilização eficiente dos recursos e da redução da quantidade de resíduos, ganhando assim vantagem competitiva e a confiança das partes interessadas.

De 2018 a 2021, profissionais treinados e especializados neste tipo de serviço coletaram 34,5 toneladas de resíduos laboratoriais, 3 mil litros de óleos contaminados, 21.661 unidades de lâmpadas, 184 kg de pilhas, 14,4 kg de baterias e 54,5 kg de estopas.