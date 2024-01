Cadastro de professores substitutos recebe documentos na segunda

Profissionais selecionados pela Secretaria de Educação devem apresentar a versão original dos documentos exigidos até sexta-feira (26)

Os 43.596 professores substitutos selecionados para compor o banco de reservas da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) devem apresentar a documentação necessária para uma possível contratação a partir desta segunda-feira (22). Os candidatos deverão levar a versão original dos documentos exigidos à sua respectiva Coordenação Regional de Ensino (CRE) até sexta (26).

A formação do banco de reserva faz parte dos esforços do Governo do Distrito Federal (GDF) para garantir um ano letivo sem falta de professores na rede pública de ensino. Os profissionais selecionados serão chamados a atuar quando os professores efetivos se distanciarem da regência da turma por motivos previstos em lei, como atestados médicos e licenças.

Confira a documentação exigida:

→ Carteira de identidade;

→ Comprovante de situação cadastral no CPF;

→ Pasep;

→ Número da conta no BRB;

→ Título de eleitor;

→ Quitação eleitoral;

→ Quitação militar (Certificado de reservista);

→ Comprovante de residência com CEP (atualizado);

→ Atestado de prévia aprovação de aptidão física e mental do ano de 2024;

→ Registro no Conselho Regional de Educação Física/Cref (para professores de Educação Física);

→ Certidão de nada consta criminal;

→ Candidato residente no Distrito Federal: Certidão do TJDFT e da Polícia Federal;

→ Candidato não residente no Distrito Federal: Certidão do respectivo estado, do TJDFT e da Polícia Federal;

→ Documentos comprobatórios dos requisitos do componente curricular de aprovação, conforme Anexo I do Edital nº 53, de 2023;

→ Declaração de aprovação.

Também é necessário apresentar todos os formulários e declarações devidamente preenchidos e informações cadastrais.

A entrega de documento é mais uma etapa da formação do cadastro reserva, processo que ainda envolve atendimento às professoras em estabilidade provisória, convocação e contratação. Os interessados devem ficar atentos às informações e datas disponíveis no site oficial da SEEDF para assegurar uma participação bem-sucedida no processo seletivo.

Com informações da agência Brasília