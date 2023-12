CAC neutraliza ladrão após tentativa de assalto em residência em Valparaíso

A Polícia Militar de Goiás, que patrulhava a região, foi acionada e conduziu o proprietário e sua família à delegacia para prestar depoimento

Na madrugada deste domingo (24), em Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal, um morador com registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), neutralizou um ladrão que tentava invadir sua residência.

O proprietário, que estava na sala com seus três filhos de 15, 7 e 3 anos, enquanto sua companheira dormia em um dos quartos, relatou à polícia que percebeu barulhos na janela dos quartos dos filhos durante a madrugada. Ao verificar a situação, encontrou o ladrão forçando a entrada.

O morador, devidamente registrado como CAC, alertou o suspeito sobre sua presença armada e a intenção de atirar caso a invasão continuasse. Ignorando o aviso, o ladrão persistiu, levando o morador a sair da residência e contornar o terreno na tentativa de conter o intruso.

A arma de fogo legalmente registrada foi apreendida. Após esclarecimentos, os moradores foram liberados. O criminoso, ainda não identificado, não portava armas nem documentos.