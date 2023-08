Cabine de carro pega fogo na BR 020

O carro, um Corsa/GM branco, foi encontrado com um incêndio generalizado na cabine e motor. As equipes de imediato iniciaram o combate

Um carro pegou fogo nesta terça-feira (15), enquanto transitava na BR 020. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena.

O carro, um Corsa/GM branco, foi encontrado com um incêndio generalizado na cabine e motor. As equipes de imediato iniciaram o combate ao incêndio e apagaram rapidamente as chamas.

O acostamento e a faixa da direita foram interditados.

Nenhuma vítima foi registrada.

O local foi deixado aos cuidados do proprietário do veículo.