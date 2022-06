Buscas por bombeiro e policial que desapareceram continua

De acordo com o novo boletim dos bombeiros, até o momento o barco em que eles estavam também não foi encontrado

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) entrou no terceiro dia de buscas pelo bombeiro e policial civil que desapareceram no Lago Serra da Mesa, no município de Palmeiras (GO).

Segundo a corporação, os desaparecidos e outro bombeiro e outro policial civil pescavam no lago, quando o barco começou a naufragar. Os dois últimos conseguiram se salvar, mas dois continuam desaparecidos.

De acordo com o novo boletim dos bombeiros, até o momento o barco em que eles estavam também não foi encontrado.

A embarcação naufragou na noite da última sexta-feira (24) e, desde então, o CBMDF e o Corpo de Bombeiros Militar do Goiás (CBMGO) estão procurando.

A nova fase das buscas começou às 6 da manhã, com 12 mergulhadores e uma equipe operando um drone. Ainda hoje, as equipes devem começar a utilizar o Sonar.

“O CBMDF não está medindo esforços e trabalha para que tenhamos um desfecho positivo para o ocorrido”, diz a nota.