Briga com arma branca deixa ferido no Pistão Sul

Uma briga com arma branca deixou um homem ferido no Pistão Sul na manhã desta quarta-feira (14). Dois homens discutindo em um veículo e um deles estava na posse de duas facas enquanto o outro as segurava pelas lâminas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro no local. O atendimento foi no Pistão Sul, próximo a Faculdade Católica, na região de Taguatinga, às 09h58.

Devido à gravidade da situação e o risco de uma intervenção, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada, realizou o desarmamento do homem e permitiu que o outro envolvido fosse atendido.

O homem esfaqueado, de 27 anos, foi atendido e transportado pelo CBMDF ao hospital de Taguatinga, apresentando vários cortes nas mãos e uma possível amputação parcial do polegar da mão esquerda. A vítima também apresentava conversa desconexa e sinais de desorientação.

Já o homem que tinha a posse das facas, de 38 anos, não apresentava ferimentos e foi conduzido pela PMDF a 21ª Delegacia de polícia.