BRB segue com a redução de taxas e anuncia queda para os clientes PJ

Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, explica que a redução da taxa de juros com foco nos clientes PJ é mais um mecanismo de estímulo

Brasília, 6 de novembro de 2023 – Depois da reduzir os juros do financiamento imobiliário e do crédito à pessoa física, o BRB estende o movimento aos clientes PJ. As novas taxas são válidas a partir de amanhã (7) para os mais de 45 mil clientes do ramo empresarial que a instituição possui em todo o País.

Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, explica que a redução da taxa de juros com foco nos clientes PJ é mais um mecanismo de estímulo ao desenvolvimento econômico no DF e nas demais regiões de atuação do Banco. “Já baixamos as taxas do financiamento imobiliário e dos produtos de crédito para pessoa física. Agora, o foco são os clientes PJ, que, com o início do ciclo de queda da taxa Selic, devem encontrar condições de mercado bem melhores em 2024, podendo atuar na recuperação e, quem sabe, na expansão dos seus negócios”, afirma.

Os principais produtos que tiveram as taxas reduzidas foram o BRB Investimento, o Capital de Giro e o Capital de Giro 13º. Agora, os percentuais são, respectivamente, a partir de 1,85%, 1,90%, e 2,30%.

A contratação dos produtos poderá ocorrer nas agências do Banco, ou com o gerente de relacionamento da empresa. As taxas reduzidas estão à disposição de todos os clientes PJ do Banco, inclusive fora do DF, nos estados em que a instituição atua.

Com o compromisso de atuar em prol do desenvolvimento econômico, social e humano, o BRB movimentou quase R$ 20 bilhões durante a pandemia, entre 2020 e 2022, atendendo mais de 340 mil clientes, por meio dos programas Supera, Acredita e Avança. Em 2023, com o Empreender, novo programa de estímulo econômico, foram atendidos mais de 1.500 clientes com mais de 280 milhões de créditos concedidos.

“Como banco público que nasceu em Brasília, temos como missão atuar em prol do desenvolvimento econômico, social e humano do DF e região. Nosso propósito é impulsionar a atividade econômica e auxiliar na geração de emprego e renda, principalmente agora se o cenário econômico está se mostrando mais positivo”, comenta o presidente do BRB.