BRB convoca mais 75 aprovados em concurso

Já são 213 convocados em 2022 e 700, desde 2019

O Banco de Brasília (BRB) convocou mais 75 aprovados em concurso público realizado em 2019. Os nomes dos convocados serão publicados no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), na próxima segunda-feira (21). Só em 2022, o BRB já chamou 138 pessoas para ingressar no banco. Somados aos 75 desta convocação, são 213 escriturários chamados neste ano.

Todos os convocados são para o cargo de escriturário, de nível médio, e porta de entrada para o mercado bancário. O salário é de R$ 3.764,66 e a carga horária é de 30 horas semanais. Eles se somam aos 700 empregados convocados desde 2019 para diferentes cargos.

“A convocação de novas pessoas está em linha com o crescimento do BRB para além do Distrito Federal. Hoje, somos um banco completo e estamos presentes em mais de 90% dos municípios brasileiros. Precisamos reforçar nosso time para garantir a melhor prestação de serviços e de experiências aos nossos clientes”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Os novos colaboradores serão submetidos aos exames previstos em edital, sob responsabilidade do BRB. Eles deverão apresentar a documentação solicitada dentro dos prazos estipulados.

Cumpridas as etapas de avaliação médica e de entrega de documentos, os aprovados passarão por processo de integração em formato digital, em função da covid-19, sendo respeitados os protocolos de saúde em função da pandemia.

Com informações do BRB

Agência Brasília