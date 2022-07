BRB convoca aprovados em concurso público

A contratação do candidato listado entre os aprovados ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de hoje (19), a lista de aprovados para o cargo de analista de tecnologia da informação do concurso público para provimento de vagas no Banco de Brasília (BRB).

Os 20 aprovados deverão se apresentar à reunião virtual no dia 3 de outubro, às 13h, para assuntos relacionados à sua admissão. As instruções de acesso à reunião serão enviadas por e-mail. O não atendimento à convocação caracterizará desistência.

A contratação do candidato listado entre os aprovados ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público, à aprovação em exames físico e mental (incluindo exames laboratoriais, avaliação e exame clínico), sob responsabilidade do BRB.