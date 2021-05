Brazlândia: PM encerra festa clandestina

Durante a operação foram apreendidas três armas de fogo

Na madrugada deste sábado (22), a Polícia Militar do DF encerrou uma festa clandestina no Incra 9, em Brazlândia. Durante a operação foram apreendidas três armas de fogo

Os policiais foram acionados para atender um possível ocorrência de perturbação. No local, constaram que se tratava de uma festa com aproximadamente 50 carros e 300 pessoas.

Imediatamente, foi solicitado apoio a outros órgãos da segurança pública como o DF Legal, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar apreendeu um revólver calibre .32 com seis munições, uma pistola pt .380 com 18 munições e uma pistola calibre .9mm Bersa com 14 munições, além de oito porções de haxixe e R$ 1.965,00 em espécie

Um homem foi encaminhado à 18ª DP.