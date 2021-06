Brazlândia faz 88 anos cheia de motivos para comemorar

A cidade tem recebido cada vez mais visitantes interessados em seus atrativos naturais e seus tradicionais eventos culturais e religiosos

Brazlândia completa neste sábado (5) 88 anos e passou, desde 2019, por transformações importantes que estão valorizando ainda mais a região. São melhorias que trazem qualidade de vida aos moradores e atraem turistas à cidade, que, aliás, tem recebido cada vez mais visitantes interessados em seus atrativos naturais e seus tradicionais eventos culturais e religiosos.

São artesãos, artistas plásticos, cantores de catira, festas agrícolas – como a Festa do Morango, da Goiaba – e as religiosas. Motivos para visitar a cidade durante o ano todo, em todas as estações.

Entre os eventos religiosos que mais destacam estão a Festa do Divino, a Folia de Reis, o Encontro da Mãe com o Filho e a Marcha Para Jesus, realizada pelo Conselho de Pastores Evangélicos de Brazlândia (Copebraz). Há anos a cidade tem uma forte influência religiosa e por isso será o destino final do projeto “Caminho da Fé”.

A finalidade do projeto é estimular e integrar as diversas correntes religiosas cristãs, garantindo a todos o pleno exercício dos direitos religiosos e culturais daqueles que professam a fé cristã. E para a implantação, o deputado distrital Iolando alocou cerca de 1 milhão de reais, em emenda parlamentar, na Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur/DF).

Obras

Brazlândia entrou definitivamente na rota do desenvolvimento por meio de obras importantes executadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF), como a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a Escola Técnica, que foi inaugurada recentemente e já está qualificando os jovens da cidade e, também, a nova iluminação de toda região com lâmpadas de tecnologia de LED.

Além disso, houve a reforma de praças, calçadas, estacionamentos públicos, construção de estacionamentos e ampliação de salas de aulas de trinta e duas escolas públicas da cidade e o anúncio de construção, em breve, da nova rodoviária.

A programação do aniversário da cidade está bem diversificada e respeitando as regras sanitárias. Confira abaixo e participe!