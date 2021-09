Caso os serviços sejam finalizados antes do horário previsto, a rede será retomada sem aviso prévio

As regiões de Brazlândia e Sobradinho ficarão sem energia nesta quarta-feira (22). De acordo com a Neoenergia, a força será suspensa para que equipes realizem serviços de poda de árvores e compactação da rede elétrica. Caso os serviços sejam finalizados antes do horário previsto, a rede será retomada sem aviso prévio.

Veja locais e horários:

BRAZLÂNDIA

Horário: 09h às 16h

Local: Córrego Cortado: Chácaras 03, 10, 11, 14 e 25.

Serviço: Manutenção preventiva com poda de árvores.

SOBRADINHO

Horário: 08h40 às 16h30

Local: Núcleo Rural Córrego do Arrozal (total).

Local: Barragem do Corguinho (total).

Local: Condomínio Nova Petrópolis (total).

Serviço: Manutenção preventiva com compactação de rede.

A empresa ainda alerta para, caso ocorra choque elétrico em sua residência, jamais toque na vítima. Desligue a fonte de energia que está causando o choque elétrico e acione imediatamente o serviço oficial de socorro da cidade.