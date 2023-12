Brasilienses vão aos shoppings para trocar os presentes de Natal

Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) dá dicas de como proceder em casos de trocas de produtos

Depois da reunião de família com a clássica ceia de Natal, ficam algumas pendências, como os presentes para trocar. Pensando nisso, o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) dá dicas de como proceder.

Algumas coisas costumam ser comuns para a maioria dos estabelecimentos, como o prazo, cupom fiscal e etiqueta. O Procon aponta, no entanto, que cada loja pode ter uma política de troca diferente, e o consumidor deve estar atento a essas regras. “Sempre que possível, o consumidor deve solicitar essas normas de troca por escrito para, em caso de problema, registrar sua reclamação”, destacou o instituto, em nota.

O Procon-DF alerta ainda que, para produtos sem defeito, as lojas físicas não são obrigadas a realizar a troca. Entretanto, caso o estabelecimento tenha uma política que prevê que os itens possam ser trocados, essa regra deve ser cumprida. Já em casos de objetos com defeitos, a loja deve promover o conserto ou a substituição em até 30 dias para peças não duráveis, e 90 dias no caso dos artigos duráveis. Para compras na internet, o consumidor tem sete dias para desistir da compra após o recebimento, solicitando a troca ou o estorno do valor pago.

A estudante Camila de Queiroz, de 21 anos, foi ao shopping trocar os presentes que recebeu no Natal. “Uns não deram, outros não gostamos”, conta. Na família, teve o tradicional amigo oculto, e os parentes mais distantes não estavam bem informados a respeito de itens como numeração e tamanho, comenta a jovem.

Camila conseguiu fazer a troca de alguns produtos tranquilamente. Na maioria das lojas que ela visitou, bastava mostrar a etiqueta. Apenas em uma loja de departamento, houve dificuldade para trocar uma peça devido à ausência do CPF do comprador. “A gente está tentando descobrir o CPF da minha tia, sem que ela perceba”, contou a estudante.

Aumento nas trocas

Essa época do ano é bem movimentada para o comércio, mesmo depois do feriado. Segundo Maycon França, subgerente do Grupo Fujioka na unidade do shopping Conjunto Nacional, os produtos mais substituídos nesse momento são pranchas, secadores, depiladores e barbeadores. Maycon afirma ainda que, entre dezembro e janeiro, há um aumento de 30% a 40% nas trocas de itens. Normalmente as pessoas que mais procuram esse tipo de serviço são jovens entre 20 e 30 anos, conclui o funcionário.

A gerente da unidade do O Boticário do JK Shopping, Jaqueline Albuquerque, fala sobre a política de trocas da loja onde trabalha. “A gente promete a substituição e ela ocorre normalmente. A única coisa que o cliente precisa fazer é conservar o produto sem danos, porque ele volta para as prateleiras para ser colocado à venda”, explica.