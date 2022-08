Brasilienses participam de panelaço durante entrevista de Bolsonaro na Globo

O Distrito Federal não foi a única região que adotou o ato. No Brasil, o panelaço foi registrado em diversos estados

Moradores do Distrito Federal participaram, nesta segunda-feira (22), do panelaço marcado entre internautas de todo o país como forma de protesto contra o presente Jair Bolsonaro (PL), que participa hoje de uma entrevista no Jornal Nacional, conduzida pelos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos.

O ato, marcado para às 20h30, tomou as regiões administrativas da capital federal. Em Águas Claras, a bateção nas panelas foi embalada por gritos de ‘Fora Bolsonaro’.

Vídeo: Reprodução

Na Asa Norte, Asa Sul e Cruzeiro, o comportamento foi o mesmo.

Asa Norte. Vídeo: Reprodução

Asa Sul. Vídeo: Reprodução

Cruzeiro. Vídeo: Reprodução

Ação tomou o Brasil inteiro

O Distrito Federal não foi a única região que adotou o ato. No Brasil, o panelaço foi registrado em diversos estados. Na ordem: João Pessoa, Belém, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, Porto Alegre.