Brasiliense é a primeira mulher da Neoenergia a trabalhar com rede elétrica subterrânea

Para atuar abaixo do nível do solo, Elaine Guimarães passou por treinamentos específicos e comemora a chance de inspirar outras colegas

As mulheres ocupam cada vez mais espaços em profissões que, até pouco tempo atrás, eram dominados, majoritariamente, por homens. Aos 44 anos, a brasilense Elaine Santos Guimarães carrega a responsabilidade de ser a primeira mulher, dentro das cinco distribuidoras da Neoenergia, a adquirir o treinamento e trabalhar com rede elétrica subterrânea, localizada abaixo do nível do solo.

Para atuar diariamente na rede elétrica subterrânea é preciso ter alguns conhecimentos específicos, presentes nas Normas Regulamentadoras 33 e 35 – expedidas pelo Ministério do Trabalho -, além de muita coragem para atuar em espaços confinados, apertados, escuros e com a presença constante de animais e insetos, como ratos, baratas e escorpiões.

Há pouco mais de um ano e meio na Neoenergia Brasília, Elaine entrou na distribuidora após se formar na primeira turma da Escola de Eletricistas da capital federal, em dezembro de 2021. Dedicada, a moradora do Recanto das Emas, chamou a atenção de seus líderes, principalmente, por conta das suas ações relacionadas à questões de segurança, uma das prioridades da companhia.

“Recebi o convite para migrar para a rede subterrânea e topei o desafio”, conta, orgulhosa, Elaine Guimarães. “Fiz os treinamentos obrigatórios, recebi o apoio dos colegas e me sinto feliz com a oportunidade de inspirar outras mulheres a seguir o mesmo caminho”, finaliza a colaboradora.

E em breve ela deve ter a companhia de outras mulheres no time de rede subterrânea da Neoenergia Brasília. “Uma das nossas missões é fortalecer a equidade de gênero dentro da distribuidora”, afirma Hudson Thiago de Oliveira, gerente de Subtransmissão e Redes Subterrâneas da Neoenergia Brasília. “Elaine desempenha o trabalho com excelência e logo abriremos novas oportunidades para o público feminino”, revela o executivo.

Vantagens

A rede elétrica subterrânea melhora a estética do ambiente urbano, diminuí os problemas causados por descarga elétrica e tempestades, além de reduzir a probabilidade de vandalismo e a necessidade de manutenção.