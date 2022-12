Brasiliense bate recorde mundial de jogos assistidos em uma edição de Copa do Mundo

A edição que acontece no Catar é a quarta presenciada por Victor Hartmann, que já assistiu a 61 jogos de Copa do Mundo

Apaixonado por futebol desde criança como a maioria dos brasileiros, o brasiliense Victor Hartmann bateu o recorde de jogos assistidos em uma edição de Copa do Mundo, a competição mais importante do futebol. Com 36 anos, ele pretende acompanhar as 64 partidas disputadas do mundial e, até o momento, o profissional do mercado financeiro esteve presente em 61. A edição que acontece no Catar é a quarta presenciada pelo candango.

No total, Hartmann está próximo de 100 jogos acompanhados em Copas do Mundo. Em 2010, ele realizou o sonho e foi para a África do Sul. Desde então, foi a todos os mundiais, mas agora com uma nova meta: assistir a todos os jogos.

Apaixonado pelo esporte e por viagens, Victor esteve presente nas últimas Copas, na África do Sul, Brasil, Rússia e agora no Catar. “Sempre foi meu sonho acompanhar uma copa, além de ser louco por futebol, eu sou apaixonado por culturas, e essa competição traz experiências de todos os cantos da Terra”, completa o brasiliense.

Após quebrar o recorde mundial de jogos assistidos, Hartmann está perto de alcançar novos objetivos, ele chegará aos 100 jogos de Copa assistidos. “Estou muito feliz por conseguir quebrar um recorde mundial, foram anos de preparação. Agora estou perto de realizar mais um sonho, atingir a marca de cem jogos assistidos de Copas do Mundo”, comenta Victor.