Brasília volta a fazer voos diretos para Buenos Aires

Negociação entre a Secretaria de Turismo do Distrito Federal, Inframerica, Embaixada da Argentina e Aerolíneas Argentinas garantem voos regulares semanais entre as duas capitais, a partir de 5 de abril

O Aeroporto de Brasília retomará a fazer o destino internacional para Buenos Aires. A companhia Aerolíneas Argentina não operava na capital federal desde 2016 e agora será responsável pela rota. O início da retomada da rota está previsto para 5 de abril.

“Essa é uma grande conquista para a nossa cidade, fruto de uma negociação de três anos. Estamos lutando por esses voos desde que assumi a Setur/DF”, afirma a secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça. O voo direto de Brasília pousará no aeroporto Jorge Newbery (Aeroparque), terminal aéreo central de Buenos Aires. O voo tem duração de cerca de 3 horas e meia.

Serão quatro voos semanais, as saídas de Brasília para toda Argentina acontecerão às terças e sábados às 21h50 e nas quartas e domingos, às 8h45. As chegadas do voo na capital federal serão às terças e sábados, com pousos às 20h45, e nas quartas e domingos, às 7h20.

As passagens de ida e volta estão em torno de R$ 2 mil, incluindo as taxas, e já podem ser adquiridas no site da companhia aérea.

Para Ivan Blanco, diretor Comercial da Compania Aérea Aerolíneas Argentinas, “o mercado de Brasília é muito importante para nós e tem um peso enorme especialmente, no que diz respeito ao turismo de lazer e turismo corporativo, sem mencionar que o hub de distribuição dentro do Brasil no Norte e no Nordeste conecta essas duas importantes capitais Brasília para Argentina, propiciando conexões imediatas para todos os destinos da Argentina e também da América do Sul”, explica o diretor. “Em 3 horas e meia o brasiliense estará em Buenos Aires, podendo degustar de uma boa carne acompanhada de um excelente vinho”, celebra.

O avião escolhido para esta rota é o modelo Boieng 737-700, com 120 assentos de classe econômica e 8 lugares Club Economy (classe premium). “Ter mais este voo internacional disponível amplia as possibilidades de forma significativa da visita de mais turistas estrangeiros em nossa cidade”, destaca a a Secretária de Turismo.

Foto: Divulgação/Aerolíneas Argentinas

A Argentina é hoje o principal emissor de visitantes para o país. Dos 6 milhões de estrangeiros que vistam o Brasil anualmente, 2,5 milhões são argentinos. Em Brasília, o número corresponde a 14% do total de visitantes anualmente ou cerca de dez mil argentinos, de acordo com o Observatório do Turismo.

Um dos principais fatores a contribuir para essa frequência de voos da Aerolíneas Argentinas, entre Brasília e Buenos Aires, é a redução do imposto de combustível para aviões, decidida pelo governo do DF. Isso permitiu à região considerável estabilidade nos voos e nos empregos, em contraste aos problemas da área em outros pontos do país.

“Vários fatores levam a procura por Brasília. Fizemos muitas entregas ao longo da nossa gestão. Não à toa a cidade figura em uma lista mundial de cidades tombadas pela Unesco como a oitava mais instagramável do mundo. Além disso, estamos oferecendo testes gratuitos contra a Covid-19 no desembarque do Aeroporto JK, no Centro de Atendimento ao Turista, numa parceria com a Secretaria de Saúde e isso demonstra que somos uma cidade segura”, justifica a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça.

O terminal brasiliense é o segundo aeroporto mais movimentado do país e um dos principais centros de conexão de voos domésticos do Brasil. O Aeroporto de Brasília se consolidou como o maior centro de conexão de voos domésticos do Brasil. Com isto, os passageiros de diversas cidades brasileiras podem também se conectar pela capital federal para viajar a Buenos Aires.

“A Argentina tem cidades muito procuradas na temporada de inverno como as estações de esqui em Bariloche e a neve na Patagônia. Sem contar a própria Buenos Aires e Mendoza, uma região com vinícolas que é visitada em qualquer estação do ano. O câmbio favorável também é uma atração para os brasileiros”, lembra o head de Negócios Aéreos da Inframerica, Roberto Luiz

O executivo lembra ainda que a conectividade de Brasília é um ponto importante para os passageiros de outras cidades. “Hoje os passageiros podem voar direto da capital federal para três destinos: Lisboa com TAP, Panamá pela Copa Airlines e para Cancún com a GOL. Em maio a GOL também deve voltar com os destinos para Miami e Orlando”, recorda o executivo.

Requisitos

A Argentina flexibilizou recentemente os requisitos para a entrada de turistas estrangeiros no país. Agora é necessário apresentar o comprovante de vacinação completa, uma declaração de saúde online e um seguro-viagem com cobertura contra Covid-19.

Não vacinados, ou parcialmente vacinados, devem apresentar o teste de PCR ou antígeno negativo, cumprir uma quarentena de sete dias e contar com um seguro de saúde internacional contra Covid-19, além de precisar de um certificado de “exceção de vacinação” da autoridade sanitária competente do próprio país e contar com a legalização consular argentina.

É importante lembrar que todos os cuidados para manter a sanitização do aeroporto estão sendo tomados. A concessionária demarcou com adesivos o distanciamento em filas de embarque, portões, pontes de embarque e no raio-x e pede a colaboração de todos os passageiros no respeito ao distanciamento físico entre pessoas. Há diversos dispensers de álcool gel distribuídos em todo o Aeroporto para higienização das mãos. A limpeza de todo o terminal foi reforçada, assim como os banheiros. O passageiro pode verificar nas placas instaladas nas entradas dos sanitários a hora em que o espaço foi desinfetado.

A flexibilização das regras para a entrada na Argentina foi divulgada pelo Governo do país no final de janeiro de 2022. A Inframerica recomenda que o passageiro busque informações atualizadas das normas de acesso antes de viajar.

Com informações da Secretaria de Turismo

