Brasília sofrerá com alta das temperaturas nesta semana

Lurya Rocha

Esta semana já começou com altas temperaturas. Nesse domingo (15), a máxima foi de 31°C e hoje (16) permaneceu, mesmo com a mínima de 21°C. De acordo com a Weather, a umidade relativa do ar está em 35% e deve se manter em torno dos 34% ao longo da semana. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o índice representa perigo para a saúde humana, uma vez que o ideal é entre 50% e 60%.

Conforme os dados do Climatempo, o calor do último domingo vai ficar ainda mais intenso nos próximos dias. Essa semana será de sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva, a temperatura tende a aumentar até chegar na máxima de 34°C na quinta-feira (19).

Já o fim de semana pode contar com pancadas de chuva e uma alta na umidade relativa, há um alerta para mudança brusca de temperatura no domingo (22), a mínima prevista é de 19°C. Entretanto, as chuvas só devem retornar a partir de quarta-feira (25), desencadeando uma queda na temperatura dos dias seguintes.

O calor e o tempo seco tem incomodado muita gente, mas há quem foi beneficiado com esse cenário. Magno Medeiros, 33, é comerciante no Parque da Cidade e para ele o calor não tem sido tão ruim. Como vendedor de água, picolé e água de coco, ele afirma que a procura por líquidos e gelados aumentou nos últimos dias e que, por conta da alta demanda, os preços também aumentaram. Magno falou também sobre como a vivência no parque é mais tranquila por conta da arborização, que torna o ambiente mais agradável e fresco. “É insuportável ficar sem nenhuma árvore por perto”, afirma.

Muitos estão deixando de sair ao ar livre para evitar a exposição ao sol e o calor, mas, para outros, as altas temperaturas não têm sido problema. Orizon Mariano, 68, ex-caminhoneiro aposentado, costuma andar de bicicleta por Brasília ao menos três vezes na semana e para ele, nem o calor é suficiente para ficar em casa. “A gente se sente bem. Tomar muito cuidado, beber muita água, mas por aqui ou por outro lugar, não fico sem andar”.

A baixa umidade do ar em conjunto com o calor e as mudanças repentinas de temperatura aumentam o risco de gripe e resfriados, além de outras consequências negativas à saúde. Dessa forma, é preciso ter atenção e cuidados redobrados. Os raios UV permanecerão extremos ao longo da semana, por isso, a hidratação da pele e do corpo pelo consumo de água são de extrema importância, além de passar protetor solar, em especial em casos de exposição direta ao sol.

A indicação é de não passar mais de 10 minutos exposto ao sol sem protetor solar, evitar exercícios físicos em locais pouco arborizados e ventilados e umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas ou outros recipientes cheios de água.