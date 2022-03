Brasília Shopping homenageia o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 com programação cultural

Evento Conexão 22 ocorre entre os dias 8 e 27 de março e conta com exposições, oficinas e homenagem ao Dia da Mulher

O Brasília Shopping, que neste ano celebra seu 25º aniversário, comemora a data e presta homenagem aos 100 anos da Semana de Arte Moderna com o evento Conexão 22. A experiência visa enaltecer a importância do movimento, saudar artistas da época, promover a cultura na Capital e ainda proporcionar visibilidade aos artistas locais, além de contar com ação especial para comemorar o Dia da Mulher.

Com curadoria da artista visual e poeta Vitória Azevedo e produção da agência MULTI, a atração acontece de 8 a 27 de março, na Praça Central do mall, com entrada gratuita. A programação conta com uma exposição interativa e oficinas onde o público terá a oportunidade de contemplar as artes visuais, literatura, música e aprender com as temáticas que fizeram parte ou tiveram influência na Semana de 22.

Para as artes plásticas, o centro de compras convidou sete artistas da bj Capital para fazerem a releitura de obras icônicas. Didi Colado, Rapha Baggas, Rafael Odrus, Ralfe Braga, Daniel Toys, Mikael OMIK e Camilla Siren serão responsáveis por darem uma cara nova as obras de Tarsila do Amaral, Zina Aita, Candido Portinari, Anita Malfatti, e Di Cavalcanti.

“Iniciamos as comemorações dos 25 anos do Brasília Shopping, unindo celebração e homenagem. O Conexão 22 é a junção de arte, cultura e educação. É uma honra ofertar essa experiência para os nossos clientes, parte dessa genialidade está agora em nosso mall, como um presente para uma viagem no tempo aliado a atualidade”, conta Renata Monnerat, Gerente de Marketing do Brasília Shopping.

As produções literárias serão expostas em formato interativo e contarão com poemas dos escritores Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade. E compondo as obras musicais, o evento terá composições de Heitor Villa-Lobos e Tropicália, que tocarão em headphones.

Durante o evento, o telão instalado no mall fará parte da exposição exibindo conteúdos sobre a história de 22.

E para tornar essa experiência ainda mais inesquecível, a programação contará com oficinas temáticas de artes, previstas para acontecer nos dias 12, 19 e 26 na Praça Central.

Sobre a semana

Conhecida como Semana de 22, a Semana de Arte Moderna de 1922 aconteceu em São Paulo no “Theatro Municipal” da cidade. O evento também celebrou o centenário da Independência do Brasil. A festa motivou alguns dos artistas a repensarem a identidade nacional e revelou novos grupos, artistas e publicações, tornando a arte moderna uma realidade cultural no Brasil.

Mário de Andrade foi uma das figuras centrais e principal articulador da Semana de Arte Moderna de 22. Ele esteve ao lado de outros organizadores como o escritor Oswald de Andrade e o artista plástico Di Cavalcanti. Durante a semana, cada dia eram expostas diferentes artes, como a pintura, a escultura, a poesia, a literatura e a música. O evento fez com que um movimento artístico surgisse e ganhasse força no Brasil: o modernismo.

Novos conceitos artísticos surgiram, assim como formas de praticá-los. Um exemplo disso foi o Tropicalismo, influenciado pela antropofagia do Modernismo, que marcou uma fase de resgate aos símbolos e características nacionais, numa arte verdadeiramente brasileira.

SERVIÇO: Conexão 22

Tema: 100 anos da Semana de Arte Moderna

Data: De 8 a 27 de março de 2022

Horário para visitação: Segunda-feira a sábado – das 10h às 22h e domingo das 13h às 19h.

Entrada Gratuita

Classificação Livre

Oficinas

12/03 – Sábado

11h – Tarsila do Amaral em relevo

14h – Desenhando Di Cavalcanti

16h – Aquarela com Tarsila do Amaral

19/03 – Sábado

11h – Isogravura de Laser Segall

14h – Entendendo as Cores de Tarsila do Amaral e Portinari

16h – Releitura da Artes Moderna

26/03 – Sábado

11h – Colagem com Tarsila do Amaral

14h – Cartazes de Antropofagia

16h – Retratos de Artistas da Semana de 22

Para participar das oficinas é necessário agendamento prévio no Balcão de Informações do shopping, no dia da atividade. Regulamento completo e outras informações disponíveis em https://brasiliashopping.com.br/