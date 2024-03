Brasília Rodeio Festival é atração de abril no Parque da Cidade

Evento contará com montarias em touros, provas de laço e shows musicais

Brasília vai virar a capital do country. A cidade está se preparando para receber o maior evento de rodeio da América Latina, o Brasília Rodeio Festival, no Estacionamento 9 do Parque da Cidade Sarah Kubitscheck, de 4 a 7 de abril. Promovido pela Professional Bull Riders (PBR), o rodeio terá competições entre os melhores peões e touros mais fortes do Brasil e do mundo.

Durante quatro dias, os espectadores poderão acompanhar de perto as competições de rodeio, além de desfrutar de diversas atrações musicais. O evento será transmitido ao vivo em cinco países: Brasil, Estados Unidos, Austrália, Canadá e México.

“É sempre gratificante poder receber grandes competições em nossa cidade, ainda mais no Parque da Cidade, que já tem uma vocação para a prática esportiva ao ar livre”, afirma o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira. “Ao apoiar um evento desta magnitude, o governo impulsiona essa tradição esportiva e, além disso, fortalece dois elementos muito importantes para o desenvolvimento econômico de Brasília, o de geração de emprego e renda e incentivo ao turismo.”

Além das competições, o Brasília Rodeio Festival marcará o lançamento oficial da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos 2024. O campeão de Brasília garantirá vaga em Barretos (SP) e, se vencer, terá a oportunidade de disputar o título mundial nos Estados Unidos.

Com informações da Agência Brasília