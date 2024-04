Brasília recebe prestigiado evento de batalha de rima

Por Dina Braga e João Pedro Carvalho Agência Ceub/Jornal de Brasília

O Freestyle Master Series (FMS) está previsto para o próximo domingo (dia 14), um dos mais prestigiados eventos de batalha de rima do Brasil. A segunda fase será disputada em Brasília.

A segunda fase do evento chega a Brasília, e traz para a capital, os melhores MC’s do Brasil.

Eles irão disputar a segunda fase do torneio interestadual e, apesar de não estar perto das próximas fases, o evento pode definir ainda mais a tabela de classificação.

Rivalidade

Além das batalhas em si, o evento irá se iniciar com a disputa entre Lino, de São Paulo, e Mc BMO de Brasília. O evento será apresentado pelo Zuluzão, Host, Nisai, Co-host e o Dj dunga que irá animar o evento.

O evento contará com 12 MC’s, divididos em dois grupos (A e B), em que cada cantor enfrenta outro do mesmo grupo.

Até o dia de hoje, 10 de abril, temos apenas três confrontos definidos. Martizin contra Neo BXD; Youngui enfrenta Kant e Big Mike e WM.

Conheça agora um pouco mais sobre cada Mc’s que estará no evento

Grupo A:

Jotapê: O mano underground está participando a primeira vez do evento, vem para a segunda fase como líder do Grupo A, após vencer a Kaemy na primeira fase, considerado o melhor mc de batalha de rima do Brasil ele é um dos cotados para ser campeão do evento.

Yougui: O paulista participa do evento pela segunda vez, na primeira participação ele foi campeão da etapa São Paulo, a participação aconteceu no ano de 2023, vem para a segunda fase como lanterna do grupo.

Kaemy: Natural de Uruaçu, no Goiás, a atual campeã Nacional, vem para a segunda fase como quinta colocada do grupo A, após perder para o Jotapê. Na primeira participação da goiana no tornei, ela vem provar que não é apenas uma sorte ter ganhado o torneio Nacional de rima

Kant: O rei do speedflow, vem para Brasília como quarto colocado do grupo. Vem tentar mostrar que é muito mais que um “mc aposentado”. Após ficar um tempo sem rimar em batalhas, Kant voltou na metade do ano de 2023, e vem tendo boas atuações nas batalhas.

Bl4ck: O mc que é menos conhecido em âmbito nacional é o segundo colocado do grupo, e mostra que pode surpreender no grupo. O baiano vem para a segunda fase após vencer o Kant na primeira fase.

Winnit: Atual campeão da FMS o mc do Rio de Janeiro ocupa a terceira colocação do grupo e vem de vitória em cima de yougui e vem atrás da segunda vitória no campeonato. E tem uma grande chance de se classificar para as fases finais.

Grupo B

Big Mike: campeão da Aldeia, FMS e nacional, o terceiro colocado do grupo vem para segunda fase como candidato ao título. Considerado por vários mc’s o melhor da história o paulista ganhou do Vitu e vem para a segunda fase atrás da liderança da tabela.

Magrão: O big magro, é o último colocado do grupo após perder para o Neo na primeira fase. O paulista vem para Brasília necessitando da vitória para se manter vivo na tabela e tentar buscar a classificação para as fases finais

Neo BXD: Cria da Baixada Fluminense, Neo é considerado o melhor do Rio de Janeiro, em sua última participação no nacional, ano passado usou uma camisa com o número 21, ddd do rio de janeiro, e com o nome Rio de Janeo, para representar seu estado. O segundo colocado do grupo vem para a segunda fase disputando vaga na liderança

Matzin: O líder do grupo, talvez seja o mc que as pessoas menos tinham esperança de brigar pela liderança. O mineiro vem para segunda fase, e é considerado o melhor mc do estado.

Vitu: Quarto colocado do grupo, o baiano perdeu para Big Mike na primeira etapa do campeonato. Porém, em depoimento antes do campeonato começar prometeu representar o Nordeste na competição.

WM: O quinto colocado do grupo voltou a rimar em 2023 após ficar um tempo sem rimar, devido à escolha própria. O paulista tem uma grande bagagem na rima, tendo ganhado as batalhas da Aldeia, da Ana Rosa e da Norte as mais famosas o do estado de São Paulo.

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira