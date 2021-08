Brasília recebe 24º evento de Engenharia de Requisitos aberta ao público

Sediado pelo Centro Universitário de Brasília, estrutura será totalmente on-line. O Workshop será baseado em artigos científicos

Na próxima semana, entre os dias 23 e 27 de agosto de 2021, acontecerá o 24º Workshop on Requirements Engineering (WER), um evento totalmente voltado para a área de Engenharia de Requisitos. Esta área engloba a documentação das necessidades do cliente, etapa indispensável para diversas áreas profissionais, como por exemplo um aplicativo mobile que precisa ter as suas etapas direcionadas para resolver um problema concreto.

O Workshop será baseado em artigos científicos, mas também aberto à discussão entre os participantes. O WER 2021 está programado para ser realizado on-line, com uma variedade de eventos, atividades, apresentações e oportunidades para interações entre os participantes, assim como estimular o networking.

“No WER 2021 encontraremos os maiores produtores de conhecimento inovador, essencial para o desenvolvimento de software aderente às necessidades de seus clientes. Teremos uma aliança positiva da pesquisa acadêmica internacional com a nossa crescente indústria de software”, explica o professor de Engenharia de Software do CEUB e um dos organizadores do evento, Roberto Paldês.

Os artigos apresentam resultados originais sob o ponto de vista da pesquisa, do ensino e da indústria, em todos os aspectos da Engenharia de Requisitos. O processo de seleção considera a aplicabilidade e relevância para a Engenharia de Requisitos, a originalidade e a clareza.

Parte da programação terá acesso livre ao público, com palestras, minicursos e debates. A programação completa pode ser acessada pelo site www.wer.bsb.br. Para receber o certificado e ter acesso ao link de acesso, basta se inscrever pelo site.

Serviço

24º Workshop on Requirements Engineering (WER)

Quando: de segunda a sexta-feira (23 a 27 de agosto)

Onde: por link disponibilizado no site www.wer.bsb.br