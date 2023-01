BR-020: Moradores clamam por mais segurança e fim de engarrafamentos

Ampliação das faixas e criação de uma linha de BRT são sonhos antigos dos que usam a BR-020

Gabriel de Sousa

Carros e ônibus parados e trágicas cenas de acidentes. O que deveria ser uma situação atípica nas rodovias do Distrito Federal já se tornou o cotidiano dos que precisam trafegar na BR-020, que liga o Plano Piloto às cidades de Sobradinho I e II, Planaltina, Arapoangas, Planaltina de Goiás e Formosa.

A BR foi considerada a mais perigosa do Distrito Federal pelo Guia CNT de Segurança nas Rodovias 2023, feito pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), que atestou que 339 acidentes e 17 óbitos aconteceram na estrada. Comparado com os registros do DF, a 020 teve 35,9% de todas as colisões e 36,2% de todas as mortes nas pistas.

Com os acidentes, a estrada lida com recorrentes engarrafamentos. Quando as colisões ocorrem entre Planaltina e Sobradinho, onde há apenas duas faixas em ambos os sentidos, o tráfego fica praticamente parado, atormentando a vida de quem precisa ir e vir.

Uma estrada de incertezas

Por conta da frequência de colisões, estratégias para lidar com essas situações já virou parte do cotidiano de muita gente, como a da manicure Antônia Maria, de 27 anos, que mora em Planaltina e se transporta diariamente pela 020: “A gente já sai mais cedo para evitar chegar atrasado se tiver um acidente. Mas a gente torce para que não tenha dois”, diz.

Quando começou a trabalhar no salão onde trabalha, na 403 Norte, Antônia começava o seu horário de expediente às 8 da manhã mas, por conta dos recorrentes atrasos por conta dos engarrafamentos, teve que negociar um novo horário para conseguir trafegar quando a pista está com menor movimento. “Só quem mora aqui [em Planaltina] sabe o que é você sair cinco, seis da manhã de casa e levar desaforo por ter chegado depois da hora”, relata.

Mas, pior que temer chegar atrasado, é a incerteza de chegar bem no seu destino. O estudante Lucas Morais, de 25 anos, estuda no Plano Piloto há cinco anos, e diz ter presenciado trágicos episódios de acidentes. “Já vi muita coisa feia, a gente chega em casa espantado com medo do amanhã. Já vi gente morta no ônibus, cheguei em casa e descobri que era parente de amigo meu”, diz.

Moradores querem ampliação de faixas e BRT

Maycon Aquino, estudante de 21 anos, mora em Formosa e desistiu de estudar no Plano Piloto pela manhã por conta dos constantes atrasos. A opção foi mudar o turno para a noite, quando o tráfego entre a sua casa e a instituição de ensino é menos intenso: “Era isso ou não ir mais. Quem vive neste lado, não tem muitas opções”.

Segundo Aquino, uma solução para deixar o trânsito mais tranquilo pela manhã poderia ser a ampliação das faixas que levam os moradores da região até a Zona Central de Brasília. “É Planaltina, Brasilinha, Formosa, Sobradinho tudo indo junto pro Plano e só tem duas, três faixas. Dá para entender uma coisa dessa?”, questiona o morador.

Os engarrafamentos da BR-020 também são queixas dos rodoviários da capital, que são prejudicados por conta das longos tempos de viagem dentro dos itinerários. Para o cobrador, William Matheus, de 27 anos, a solução para os problemas de condutores e passageiros seria a criação de uma linha de BRT de Planaltina até o Plano Piloto. “Certeza que ninguém ia reclamar, todo mundo ia chegar rápido, ia ser bom pra todo mundo”, conta.

GDF busca melhorar o fluxo da BR

A construção do Viaduto de Sobradinho, iniciado em fevereiro do ano passado, é um dos principais empreendimentos do Governo do Distrito Federal (GDF) para solucionar as queixas de quem trafega na BR-020.

O Viaduto, além de trazer conforto para 70 mil motoristas que trafegam na região, busca solucionar os antigos problemas de engarrafamentos. A obra faz parte do plano de elaboração do BRT Norte que, como dito pelo cobrador William Matheus, irá deixar o trânsito mais rápido para quem pega ônibus ou usa um automóvel particular.

A previsão do GDF é que tanto o Viaduto de Sobradinho, que tem o orçamento estimado em R$ 35,5 milhões, seja inaugurado ainda neste ano. O BRT, segundo o governo local, é a principal obra voltada para a mobilidade da capital federal e pode ser licitada até o fim do primeiro trimestre.