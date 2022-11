BPCães apreende 4 kg de drogas na Vila Cauhy

Além das diferentes drogas, os cães encontraram também outros itens que foram encaminhados à 21ª Delegacia de Polícia

Com o intuito de coibir o tráfico de drogas na região administrativa da Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante, o Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) realizou uma operação na manhã deste sábado (19).

Durante a operação, os cães encontraram vários tabletes de maconha, porcões fracionadas, uma pedra de crack, papel filme, faca e balanças de precisão, tudo espalhado em diversos locais na via pública.

Foram apreendidos aproximadamente 4kg de de drogas. As substâncias, assim como os demais itens, foram encaminhados para a 21ª Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Ningúem foi preso até o momento.

Heloísa, Zaira, Diana e Cerberus foram os cães que participaram da operação.