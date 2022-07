Bombeiros socorrem vítimas de capotamento no Paranoá

Uma pessoa sem feriu, sem gravidade. Acidente ocorreu na tarde deste sábado

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atendeu um caso de capotamento ocorrido na tarde deste sábado (16), na DF-130, próximo ao 4º Distrito do DER-DF, no Paranoá.

O veículo envolvido no acidente é uma VW Saveiro de cor preta. Quando os bombeiros chegaram ao local, o carro estava com as rodas para o alto. O motorista, um homem de idade não informada, estava deitado no chão e se queixava de dores nas costas. Ele apresentava escoriações, mas estava consciente e orientado. Foi levado ao Hospital da Região Leste.

No momento do acidente, também havia no carro um passageiro. Ele não apresentava lesões aparentes, estava consciente e orientado e recusou ser levado ao hospital.

Foto: CBMDF/Divulgação

Não foi necessária interdição da pista e o trânsito não foi impactado.