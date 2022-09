Bombeiros salvam homem que dormia no alto da torre

Como o homem não respondeu aos chamados dos bombeiros, a equipe especialista em salvamento em altura subiu para encontrá-lo

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi chamado para atender uma ocorrência em Planaltina, do lado do Atacadão Tem de Tudo. Um homem estava no patamar superior de uma torre de telefonia, a equipe tentou contato verbal, mas o mesmo não respondia e nem gesticulava.

Então, a guarnição especialista em salvamento em altura se equipou e subiu na torre até a vítima, quando descobriram queo homem estava dormindo. Com uma abordagem cautelosa, ele foi acordado e identificado como C.C.P., de 28 anos.

Seguindo o protocolo de salvamento, os bombeiros fizeram a montagem de todo o equipamento de segurança na vítima, que desceu da torre através de cabos de escalada, acompanhado de dois militares. Logo depois, ele foi avaliado pela equipe médica do SAMU.

Não foi constatado efeito de drogas ou álcool, nem ideação suicida ou surto psicótico. Os sinais vitais do homem estavam estáveis, e não houve a necessidade de transporte ao hospital.