Bombeiros salvam homem em surto psicótico que ateou fogo em automóvel e provocou um incêndio

O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (10), e o Corpo de Bombeiros Militar do DF foi chamado para acabar com o fogo

Após atear fogo em automóvel na garagem e incêndio se alastrar pela residência, um homem em surto psicótico precisou ser salvo das chamas pelos bombeiros na Quadra 31 do setor Leste do Gama. Foram necessárias três viaturas e 14 militares para atender a ocorrência no final da tarde de sexta (10).

No local, as equipes de socorro se depararam com o incêndio em um automóvel que estava na garagem de uma residência e se alastrava pela casa. Então, encontraram um homem de 50 anos, R. S. R. S., o autor das ações, estava em seu interior, como revelou sua irmã, V. R. S., de 49 anos. Houve uma divisão da equipe para acabar com o incêndio e salvar o senhor, que escapava das chamas dentro do banheiro.

A estrutura do teto da edificação ficou bem danificada devido aos efeitos do calor, e a Defesa Civil precisou ser acionada para verificar as condições de segurança da estrutura. O homem foi salvo e conduzido para a 20ª DF para que as circunstâncias do evento fossem apuradas.

O homem ateou fogo no carro, e as chamas se alastraram na residência. Divulgação/CBMDF

Com informações do CBMDF