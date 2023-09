bombeiros salvam gatos de incêndio em casa em Planaltina

Os gatos foram resgatados por equipes da CBMDF durante o incêndio

Na tarde deste sábado (9), um incêndio atingiu um apartamento de um edifício no bairro Jardim Roriz, em Planaltina (DF). Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) combateram as chamas e fizeram buscas por vítimas, que resultaram no salvamento de dois gatos que estavam presos em um cômodo atingido.

Mesmo com o susto, os bichinhos não se feriram e foram deixados aos cuidados de seu tutor. Segundo o CBMDF, houve a queima total de um quarto e os demais cômodos foram atingidos pela fumaça quente.

A perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para investigar as causas. O local ficou sob responsabilidade da inquilina do imóvel.