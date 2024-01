Bombeiros revertem parada cardiorrespiratória no grupamento do Núcleo Bandeirante

Cerca de 50 minutos após, a equipe obteve sucesso nos procedimentos. A vítima foi transportada para o HRGU

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) reverteram, nesta segunda-feira (29), a parada cardiorrespiratória de uma mulher de 50 anos.

A vítima foi levada ao grupamento do Núcleo Bandeirante pelo genro, de 37. De pronto, os socorristas fizeram a avaliação da vítima no pátio do quartel e verificaram a ausência de sinais vitais.

O protocolo de reanimação cardiorrespiratória foi realizado e foi solicitado também o apoio da equipe do resgate aéreo do CBMDF, que possui médico na tripulação.

Cerca de 50 minutos após, a equipe obteve sucesso nos procedimentos. A vítima foi transportada para o HRGU com os sinais vitais monitorados.

Segundo relato do genro, a vítima é uma pessoa com deficiência – PCD – e havia tomado café da manhã em seu quarto, quando iniciou uma tosse que cessou. Cerca de 14 minutos após ter ouvido a tosse, foi até o quarto e já a encontrou sem sinais vitais; iniciou as massagens cardíacas e fez algumas respirações boca a boca, mas decidiu removê-la até o quartel dos Bombeiros.