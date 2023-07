Bombeiros procuram por jovem que desapareceu enquanto pescava, em Sobradinho

Segundo informações do irmão do jovem, ele conseguiu entrar em contato por meio de ligação telefônica

Na noite da última sexta-feira (21), um jovem de 19 anos desapareceu enquanto pescava com o pai no ribeirão, nas imediações da Fazenda 02 Irmãos, região da Fercal, em Sobradinho.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a corporação foi acionada por volta das 19h para começarem as buscas pelo jovem. De acordo com o relato do solicitante, ele tinha desaparecido enquanto pescava na região.

Quando as equipes de socorro chegaram ao local do desaparecimento, foram abordados pelo pai da vítima, informando que os dois pescavam juntos e que resolveu descer o leito do ribeirão procurando um lugar melhor para pescar, momento em que se separou do filho. Somente depois de quatro horas,percebeu que seu filho não estava no local, após fazer uma rápida varredura, resolveu chamar ajuda dos bombeiros.

As equipes realizaram buscas ao longo do curso d’água e em suas margens até o início da madrugada de hoje (22), depois precisaram ser interrompidas por motivos de segurança, porém foram retomadas assim que o dia amanheceu.

A vítima ainda conseguiu entrar em contato com um irmão, por meio de ligação telefônica, informando que estava perdida, que precisava de ajuda para encontrar o caminho de volta e que a bateria do telefone estava acabando, não conseguindo mandar a sua localização por meio do GPS.