Bombeiros combatem princípio de incêndio em supermercado de Ceilândia

O fogo consumiu apenas alguns papéis e caixas de papelão, sem se propagar por todo o ambiente

Na noite da última sexta-feira (10), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu um princípio de incêndio no subsolo do mercado Varejão Capital, que fica no conjunto P da QNM 03, em frente à administração da Ceilândia.

As equipes do CBMDF, ao chegarem ao local, visualizaram muita fumaça saindo da edificação. Rapidamente conseguiram acesso e identificaram o local do incêndio. Tratava-se do depósito de mercadorias do mercado. Imediatamente iniciaram o combate às chamas e em poucos minutos o fogo foi controlado.

O fogo consumiu apenas alguns papéis e caixas de papelão, sem se propagar por todo o ambiente ou atingir o térreo da edificação.

Após o término do rescaldo, que é o resfriamento de pontos quentes visando eliminar possíveis novos focos de incêndio, foi feita a ventilação tática para a retirada da fumaça.

Felizmente ninguém ficou ferido, a perícia de incêndio foi solicitada para investigação.

O local ficou sob responsabilidade do proprietário.