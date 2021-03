Bombeiros capturam jiboia em quintal de casa

Caso ocorreu em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal; moradores colocaram o animal dentro de um carrinho de compras

Uma jiboia de aproximadamente 2 metros de comprimento foi encontrada dentro em uma casa, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, e uma equipe realizou a captura do animal.



O caso ocorreu na tarde de sábado (27). Na ocasião, a jiboia foi flagrada no quintal de uma residência. Posteriormente, uma equipe de bombeiros chegou ao local e capturou o animal, que já havia sido colocado, por moradores, dentro de um carrinho de compras.

O animal foi transferido para um tambor plástico e levado até uma reserva da região. A cobra não tinha ferimentos e foi solta em uma área de mata.