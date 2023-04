Bombeiros buscam jovem desaparecida em Planaltina

Até então, já foram encontrados vestígios e a calça que a vítima estava, possivelmente, usando no dia do desaparecimento

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) está em busca de uma jovem de 21 anos que desapareceu no dia 17 de abril próximo ao Colégio Stella dos Cherubins Trois, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Planaltina-DF.

Já foram empregadas oito viaturas, 35 militares, dois cães e um drone. As buscas começaram logo cedo, às 7h, e estão ocorrendo em uma área de terreno baldio e mata ciliar próximo ao local.

Até então, já foram encontrados vestígios e a calça que a vítima estava usando no dia do desaparecimento. As áreas abertas estão sendo monitoradas pelo drone, e os locais de mata fechada estão sendo verificados por bombeirosa em solo e cães farejadores.