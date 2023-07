Boletim de Conjuntura do DF do 1º trimestre será divulgado nesta sexta (14)

Pesquisa revela resultados econômicos, com índices de preços e serviços no período, além de analisar panoramas ligados ao tema nacional e internacional

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) divulga nesta sexta-feira (14), às 10h30, a 24ª edição do Boletim de Conjuntura do Distrito Federal, que analisa os principais resultados dos indicadores econômicos da capital federal no 1º trimestre de 2023, como o Produto Interno Bruto (PIB) trimestral calculado a partir de metodologia própria do instituto, os índices de preços dos bens e serviços e o comportamento do mercado de trabalho, além de apresentar o panorama das economias nacional e internacional.

Serviço

Boletim de Conjuntura do Distrito Federal – 1º trimestre de 2023

– Data: 14/7

– Horário: 10h30

– Onde: Canal do IPEDF no Youtube (youtube.com/IPEDF)

– Mais informações: (61) 3342-1036 / 3342-1632 | [email protected]

Com informações da Agência Brasília