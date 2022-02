Boas ações: JK Shopping incentiva a solidariedade com o Tapume do Bem

Espaço do shopping center, visa arrecadar donativos para instituições sociais do DF e Entorno

A solidariedade está sempre presente no JK Shopping em diferentes campanhas sociais. E dando continuidade ao projeto Tapume do Bem, localizado no Piso L2, o centro de compras convida os clientes para participarem da inciativa doando roupas, brinquedos e alimentos não perecíveis. As doações podem ser feitas por tempo indeterminado e visam auxiliar entidades e projetos que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As arrecadações feitas neste mês de fevereiro já tem destino definido, a Casa de Acolhimento Institucional Cantinho do Céu, será a beneficiada pelo projeto. Localizada em Santo Antônio do Descoberto – GO, a entidade atua no cuidado e amparo de crianças desabrigadas da região.

O empreendimento pretende, a cada mês, por meio do Tapume do Bem, destinar as doações para uma instituição atuante no Distrito Federal e Entorno.

DOAÇÕES REALIZADAS

O Tapume Solidário de Natal, em dezembro de 2021, junto com um dos pontos de coleta da campanha S.O.S Bahia, localizado no JK Shopping em janeiro desse ano, arrecadou cerca de 500 donativos para famílias do DF e para as vítimas das enchentes nas regiões baianas.

E tendo em vista o atual momento e buscando garantir a segurança e o conforto de todos, o JK Shopping segue com todas as medidas sanitárias, como uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool em gel e intensificação na limpeza dos espaços.

SERVIÇO:

Tapume do Bem

Local: Piso L2, ao lado da loja Hering.

Horário: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados das 14h às 20h.