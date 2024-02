Bloco da Educação de Trânsito vai às ruas. Abram alas!

Iniciativa do Detran-DF visa conscientizar população para aproveitar o Carnaval sem comprometer a segurança viária

Para relembrar aos condutores os riscos de dirigir sob efeito de álcool, o Bloco da Educação do Detran-DF já está nas ruas com o slogan “Diversão, sim! Álcool e direção, não”. As atividades serão intensificadas nesta semana que antecede o Carnaval, bem como durante os dias de festejos carnavalescos.

No estacionamento da Funarte, no Eixo Monumental, das 10h às 11h30 desta quarta-feira (7), haverá blitz educativa e intervenções artísticas com mímicos, bonecos e repentistas, que vão ressaltar o objetivo da campanha entregando às pessoas material sobre o tema.

Já na quinta (8) e na sexta-feira (9), das 9h às 13h, o Bloco da Educação estará na Quadra Central 1 de Santa Maria, ao lado da administração regional da cidade, participando do programa Mulher nas Cidades, coordenado pela Secretaria da Mulher. Será mais um momento de reflexão sobre os riscos de beber e dirigir.

Rolê consciente

Para os frequentadores de bares, o Detran-DF com o projeto Rolê Consciente, com orientação sobre os efeitos do álcool no organismo e os riscos gerados pela mistura de bebida e direção.

Nesta semana, em reforço às ações pré-carnavalescas, os educadores da autarquia vão aos bares da Asa Norte, da Asa Sul e de Águas Claras. A ação educativa está prevista para o período das 18h às 21h, quando os MCs do Trânsito Seguro vão interagir com o público de forma divertida e reforçar a campanha educativa.

*Com informações do Detran-DF