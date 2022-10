Bicicletas compartilhadas chegam para beneficiar estudantes da UnB

A empresa Tembici inaugurou quatro estações de bicicletas compartilhadas no campus Darcy Ribeiro. Ao todo, 64 veículos estarão disponíveis

Gabriel de Sousa

[email protected]

Os estudantes da Universidade de Brasília (UnB) podem desfrutar de uma nova forma saudável e econômica de se locomover pela capital federal. A empresa de bicicletas compartilhadas Tembici inaugurou, na semana passada, quatro novas estações no Campus Darcy Ribeiro, localizado na Asa Norte, e busca ser uma alternativa viável para o vai e vem dos universitários.

Os pontos estão localizados ao lado do Instituto de Artes (IDA), na saída da ala sul do Instituto Central de Ciências (ICC), no estacionamento do Pavilhão Anísio Teixeira (PAT) e no acesso ao Centro Olímpico (CO). Somadas, as quatro estações comportam o máximo de 64 bicicletas, que podem ser consumidas de uma forma prática e rentável.

Para utilizar as bicicletas, é necessário instalar o aplicativo da Tembici, disponível na App Store e no Google Play. Os estudantes podem assinar planos diários de R$ 15, mensais de R$ 30 e anuais de R$ 180. É permitido realizar até cinco viagens por dia, com durações máximas de 1 hora. Também é possível usar as bicicletas de forma avulsa, com o custo de R$ 3,50 por uma viagem de até 30 minutos.

Os estudantes da UnB também contarão com uma promoção exclusiva. Com o “Plano Trimestral Estudante”, os universitários poderão contar com viagens mensais mais rentáveis a partir de uma assinatura no aplicativo. Segundo o Tembici, os alunos poderão acessar os preços promocionais a partir de QR Code que estarão espalhados pelo campus em quadros de avisos, estações de bicicletas e no Restaurante Universitário (RU).

A partir do plano trimestral, os consumidores poderão utilizar os veículos por R$ 45 a cada três meses, com direito a quatro viagens diárias de até 30 minutos durante os dias de semana. No sábado e domingo, é incluída uma taxa de R$ 2 por percurso.

Uma iniciativa saudável

Com a rotina frenética de estudos no novo semestre acadêmico que se iniciou nesta segunda-feira (24), é importante que os estudantes adotem práticas saudáveis para manter a saúde em dia. De acordo com Paulo César Marques, que é chefe do gabinete da Reitoria da UnB e pesquisador na área de transportes, o uso das bicicletas compartilhadas é uma opção benéfica para o bem-estar dos universitários.

“É uma iniciativa saudável em todos os aspectos. Tanto individualmente, pois andar de bicicleta é bom para a saúde, quanto ambientalmente e coletivamente, porque reduz, não apenas a poluição atmosférica e sonora, mas o próprio comprometimento com o uso do espaço público”, explica Marques.

Além das estações de bicicletas compartilhadas da Tembici, a UnB já contou com outros serviços similares no campus, como o +Bike e o projeto de extensão universitário Bicicleta Livre, que estão atualmente inativos. O pesquisador Paulo César destaca as ações anteriores, além de ressaltar a presença de uma infraestrutura que permite o tráfego seguro dos veículos: “Historicamente, a adesão da comunidade acadêmica tem sido muito boa e a Universidade tem uma rede de ciclovias interna que ajuda bastante”.

Alternativa ao ônibus

A estudante de farmácia, Raquel Santos, 24, disse ter se surpreendido com as novas estações espalhadas pelo campus Darcy Ribeiro, e decidiu utilizar as bicicletas compartilhadas pela primeira vez nesta quarta-feira (26). “É a primeira vez em que eu uso o aplicativo. Muitos amigos me falam que é mais prático do que pegar um ônibus, além de que você pode se exercitar indo para um compromisso do dia a dia”, explica.

No horário contrário dos seus estudos na UnB, Raquel é estagiária em uma farmácia localizada na 515 Norte. A rotina da jovem se resume em pegar dois ônibus para chegar no seu emprego, uma para ir até a Rodoviária do Plano e outra linha que a leva até a porta do seu trabalho. Além de conseguir chegar mais cedo, ela conta que as bicicletas compartilhadas permitiram que ela tivesse uma prática de atividades físicas ao pedalar.

“Eu fui bem pela curiosidade mesmo, mas até que eu gostei da experiência. Eu cheguei meia hora mais cedo do que eu sempre chego no trabalho. Apesar de gastar dinheiro, só de você poder pedalar e se exercitar de alguma forma, já é muito rentável. Academia é caro, e estudante que faz estágio não tem tempo para isso”, conta a estudante.