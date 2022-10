Zoológico fecha no domingo (30) devido ao segundo turno eleitoral

O funcionamento no sábado está mantido, e os interessados devem adquirir as entradas no dia da visita, na própria bilheteria do zoo

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) não vai abrir ao público no próximo domingo (30), a fim de garantir o direito constitucional de voto de sua força de trabalho e por questões de logística e segurança do parque. Porém, no sábado (29), o funcionamento será normal, das 8h30 às 17h.

Não há venda antecipada de ingressos, e os interessados devem adquirir as entradas no dia da visita, na própria bilheteria do Zoológico, das 8h30 às 16h, com pagamento somente em dinheiro. A inteira custa R$ 10. Pagam meia entrada (R$ 5) crianças de 6 a 12 anos, idosos (acima de 60 anos), estudantes, beneficiários de programas sociais do governo, professores, pedagogos, orientadores educacionais e servidores da carreira Assistência à Educação do sistema de ensino do DF.

A entrada é gratuita para pessoas com deficiência e acompanhantes (quando necessário), assim como para crianças de até 5 anos de idade.

Com informações da Agência Brasília