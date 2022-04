Biblioteca no Hospital de Santa Maria é inaugurada

A Clinical Key é uma biblioteca digital que entrega a informação clínica atualizada para os profissionais de saúde e estudantes

Em seu aniversário de 14 anos, o Hospital Regional de Santa Maria ganhou uma nova biblioteca. Com espaço ampliado, o local agora conta com um novo laboratório de informática, que será utilizado para treinamentos e consultas às bases de dados.

Inaugurado pela diretora-presidente interina do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF), Mariela Souza de Jesus, o espaço oferece serviços de consulta ao acervo, acesso às bases de dados, empréstimos de livros, treinamento de usuários, reserva de publicações, elaboração de ficha catalográfica, pesquisa bibliográfica, recuperação de artigos científicos e auxílio ao usuário para normatização de trabalhos acadêmicos.

“Com o advento da internet, temos esquecido dos livros, mas eles são fundamentais para a transmissão do conhecimento: sejam físicos, sejam digitais. Tenho certeza de que esse espaço beneficiará os profissionais que atuam no HRSM para ampliar seus conhecimentos” disse Mariela.

Bases de dados

Por meio da Diretoria de Ensino e Pesquisa (Diep), responsável pela nova biblioteca, o Iges-DF conta com duas bases de dados específicas para a área da saúde. A Clinical Key é uma biblioteca digital que entrega a informação clínica atualizada para os profissionais de saúde e estudantes. Ela conta com diversos tipos de informação, tais como livros, periódicos, diretrizes, educação do paciente, resumo clínico, imagens, vídeos de procedimento, entre outros.

Já o UpToDate é uma base online elaborada para proporcionar respostas às dúvidas clínicas dos profissionais de saúde, de forma rápida e fácil, para que possam ser aplicadas imediatamente durante o atendimento aos usuários. É considerado um dos recursos digitais mais utilizados globalmente por profissionais da saúde.

“Com o novo espaço, profissionais de saúde e estudantes terão melhores condições de desenvolver suas atividades de ensino e pesquisa e poderão prestar uma assistência qualificada aos usuários”, disse Emanuela Ferraz, diretora de ensino e pesquisa do Iges-DF.

*Com informações da Agência Brasília