Biblioteca Central da UnDF aprova compra de acervo inclusivo e acessível

Livros, livros em braille e ampliados, mapas e audiovisuais comporão o acervo da BCE; investimento é de cerca de R$ 700 mil

O acervo da Biblioteca Central (BCE) da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) ganhará reforço, após a publicação da ata de registro de preços que aprova a aquisição de livros, mapas, audiovisuais, cd-roms, livros em braille e ampliados para usuários cegos e com baixa visão. O investimento é de aproximadamente R$ 700 mil.

A BCE conta com aproximadamente mil exemplares catalogados. A aquisição será feita para atender, inicialmente, os cursos de pedagogia, matemática, serviço social, gestão ambiental, gestão pública, gestão da tecnologia da informação, sistemas de informação, engenharia de software e produção cultural.

São livros das mais variadas áreas, como administração pública e privada, artes, arquivologia, biologia, ciências sociais, comunicação, controle interno e externo, que atenderão às necessidades das unidades curriculares dos cursos abertos, que preconizam o caráter inter e transdisciplinar das Metodologias Ativas – matriz metodológica adotada pela UnDF.

A UnDF também conta com Biblioteca Virtual com aproximadamente 8 mil livros, além da plataforma de periódicos científicos EBSCO, com 2.390 periódicos científicos no total. A coleção da EBSCO provê textos na íntegra de periódicos científicos que abrangem as diversas áreas do conhecimento.

“Uma biblioteca universitária apresenta essa característica ao trazer todas as áreas possíveis do conhecimento para o seu acervo e não somente aqueles para os cursos que, necessariamente, abrirão neste semestre”, explica Marjorie Trindade, Chefe da Biblioteca Central da UnDF.

Atualmente, são disponibilizadas pela BCE as bases Academic Search Elite e a Fonte Acadêmica. A Academic Search Elite foi projetada para atender às necessidades de todos os pesquisadores acadêmicos. Oferece acesso a aclamados periódicos e revistas acadêmicas em texto completo. Contém textos na íntegra para mais de 2 mil periódicos científicos.

“A BCE vem trabalhando para construir, além destes, um acervo diversificado a fim de melhor atender aos diversos segmentos da comunidade acadêmica, além de ter a preocupação em criar uma biblioteca focada na inclusão e acessibilidade”, complementa Marjorie Trindade.

O Fonte Acadêmica é uma robusta base de dados de periódicos acadêmicos de língua portuguesa. Essa base de dados multidisciplinar fornece extensa cobertura em texto completo, em formato PDF, contendo centenas de títulos de qualidade produzidos em Portugal, no Brasil e que cobrem todas as principais disciplinas acadêmicas. Seu conteúdo inclui mais de 390 publicações em texto completo.

Com informações da Agência Brasília