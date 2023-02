Beneficiários vão receber ligação para marcar entrega de cestas básicas

O novo contrato da Sedes obriga as empresas terceirizadas a telefonarem para fazer o agendamento para evitar fraudes

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) faz um alerta às famílias em vulnerabilidade social que solicitaram as cestas de alimentos nas unidades socioassistenciais. A partir de agora, as empresas contratadas vão entrar em contato previamente com os beneficiários, via telefone ou pelo WhatsApp, para fazer o agendamento da entrega dos alimentos na residência do usuário. Não é golpe! Se você solicitou cesta de alimentos, fique atento ao celular, atenda a ligação e agende seu dia e horário.

“Estamos fazendo esse alerta porque muitas pessoas têm receio de atender o telefone por entender que se trata de tentativa de golpe. O agendamento das entregas de cesta de alimentos evita fraudes, garantindo que seja entregue diretamente ao beneficiário. Além de ser mais seguro, porque a cesta só é entregue ao titular ou a pessoas autorizadas por requerimento, esse novo sistema de entrega gerou economia aos cofres públicos”, destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Cestas emergenciais

A cesta básica é uma das modalidades de fornecimento de alimento para os usuários que estão em situação de insegurança alimentar e nutricional e que não atendem aos critérios para entrada no programa Cartão Prato Cheio. A concessão de cesta básica ocorre em casos excepcionais, de acordo com a disponibilidade orçamentária, contratual e logística operacional.

Complemento do Cartão Prato Cheio e do Cesta Emergencial, o programa Cesta Verde contém frutas, verduras e legumes produzidos por agricultores familiares do Distrito Federal e do Entorno. Os beneficiários do programa Prato Cheio têm direito a receber a cesta verde, por meio de uma parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Social e da Agricultura.

Mas a oferta da cesta verde para os beneficiários do Cartão Prato Cheio não é de caráter obrigatório, assim como não é obrigatório que este complemento alimentar seja disponibilizado todos os meses. “Vale reforçar que também não é possível fazer a solicitação unitária da cesta verde”, pontua a secretária.

A solicitação deverá ser feita nas unidades socioassistenciais – Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centros Especializados de Assistência Social (Creas), Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), Unidades de Acolhimento, ou por meio de agendamento na Central de Atendimento 156 ou pelo site da Sedes.

