Becos de Brazlândia, Ceilândia e Gama são regularizados pelo GDF

O Regulariza DF vai resolver o problema de ocupantes que, há mais de 20 anos, vivem em situação de informalidade

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Codhab, anunciou que vai regularizar 3.015 becos ocupados por residências. O projeto Regulariza DF tem por objetivo a regularização de imóveis situados nas cidades consolidadas e nos parcelamentos informais consolidados, de maneira a promover a titulação dessas unidades imobiliárias, com a emissão de documento com o registro definitivo da propriedade para o ocupante.

No âmbito do projeto, o GDF atuará nas regiões administrativas de Brazlândia, Ceilândia e Gama, que tiveram, no passado, sua ocupação autorizada por diversas leis distritais entre os anos de 2001 a 2010. A meta é entregar 150 mil títulos até 2023. Com o objetivo de promover a transferência do domínio dos imóveis aos seus atuais ocupantes, pelo registro de título efetuado em cartório.

Segundo levantamento realizado pela Codhab, com base na Lei nº 882/2014, encontravam-se ocupados 2.536 lotes de becos em Ceilândia, 147 em Brazlândia e 332 no Gama, totalizando

Com base na Lei Complementar nº 882 de 2 de junho de 2014, que desafeta e afeta áreas públicas, altera a destinação de áreas públicas e dá outras providências e na recém-publicada Lei Complementar n.º 986, de 30 de junho de 2021, que dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana (Reurb) no Distrito Federal, o GDF por intermédio da Codhab, iniciará os procedimentos para a regularização definitiva destes lotes.

Os lotes ocupados não contemplados pela Lei nº 882/14 serão objeto de nova lei complementar, a ser elaborada em conjunto pela Codhab e a Seduh e que, no prazo de 60 dias, será encaminhada para aprovação da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A Codhab publicará edital para os ocupantes dos lotes de becos apresentarem os documentos exigidos em lei para habilitação no processo de regularização de seus lotes.

Com informações da Agência Brasília