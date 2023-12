Bebê é resgatado pelo CBMDF após parada cardiorrespiratória

O chamado para o CBMDF ocorreu às 18h59, quando uma viatura foi imediatamente empenhada para atender a ocorrência

Na noite de 11 de dezembro, uma situação de extrema emergência mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na entrada do Monte Alto-GO, na divisa com Brazlândia. Um bebê, que havia acabado de nascer em uma chácara na região, entrou em paradacardiorrespiratória, sendo prontamente socorrido pela equipe de resgate.

Durante o trajeto até o endereço informado, os bombeiros encontraram o veículo dos pais da criança, que se dirigiam apressadamente ao hospital. Os socorristas intervieram imediatamente, prestando atendimento à mãe e ao recém-nascido, que, segundo relato dos pais, tinha apenas 15 minutos de vida.

O bebê do sexo masculino encontrava-se em paradacardiorrespiratória, desencadeando o início imediato do protocolo de reanimação cardiopulmonar. As manobras foram realizadas durante o percurso até o hospital e continuaram dentro do ambiente hospitalar. Após intensivos 51 minutos de atendimento, os sinais vitais do recém-nascido foram restabelecidos com sucesso.

O bebê, cujo nome não foi divulgado, permanece internado no Hospital Regional de Brazlândia, onde recebe os cuidados necessários após o episódio crítico. A mãe, que informou estar grávida de 8 meses, relatou que o parto ocorreu de forma inesperada na chácara onde reside.