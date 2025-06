Bebê de um ano e três meses morre após cair em piscina no DF

Uma bebê de um ano e três meses morreu no último sábado (9) após ser encontrada submersa em uma piscina no bairro Morro da Cruz, em São Sebastião, no Distrito Federal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a criança ficou cerca de 10 minutos embaixo d’água antes de ser socorrida. Ela foi levada às pressas para o quartel da corporação na região.

Durante aproximadamente 40 minutos, os militares realizaram manobras de reanimação cardiorrespiratória na tentativa de salvar a vida da bebê. No entanto, apesar dos esforços, a criança não resistiu e teve a morte confirmada ainda no local.