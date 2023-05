Batalhão da PM da Estrutural terá investimento de R$ 12,2 milhões

Saiu a licitação para a construção do novo Batalhão de Polícia Militar (BPM) da Estrutural, no Setor Central

Saiu a licitação para a construção do novo Batalhão de Polícia Militar (BPM) da Estrutural, no Setor Central. O valor estimado para a obra é de R$ 12,2 milhões. Com a mudança, o efetivo poderá ser triplicado. As salas do Centro Olímpico da cidade utilizadas pelos militares comportam 130 profissionais, número que vai passar para 400.

“Esse novo espaço é necessário para os moradores e para os servidores, que estão atuando de forma temporária no Centro Olímpico. Agora, eles terão um local adequado, com as instalações devidas”, defendeu o major Rodrigues, do departamento de logística e finanças da PMDF. “O BPM vai ficar bem na entrada da cidade. Então, até o impacto visual vai ser efetivo para a redução de criminalidade no local”, completa.

O novo BPM será no Setor Central, Área Especial 1, local escolhido estrategicamente pelo comando da PMDF pela proximidade com a área comercial e por se tratar de uma região de grande circulação de pedestres e veículos. Além da Estrutural, o Batalhão vai atender o SCIA, o assentamento 26 de Setembro, a Cidade do Automóvel e o Setor de Cargas. Vale lembrar que a Estrutural já dispõe de uma Delegacia de Polícia, a 8ª DP, inaugurada em maio de 2021.

Ao todo, serão 960 m² de área construída, projetadas com acessibilidade e em dois pavimentos. No térreo, haverá estacionamento e recepção, além de espaço para atividades operacionais. O pavimento superior terá ambientes destinados a circulação vertical, atividades administrativas e operacionais da PMDF, vestiários, alojamentos e ambientes de apoio ao administrativo. Há, ainda, previsão de local para instruções do grupo e reuniões com a comunidade.

O projeto arquitetônico do 15º BPM é da própria PMDF, desenvolvido pelas equipes da Diretoria de Infraestrutura do Departamento de Logística e Finanças da PMDF, composta por policiais militares com formação em engenharia e arquitetura.

Segundo o edital, a data limite para recebimento das propostas é 7 de junho, às 14h30. A cópia do certame está disponível no site da Polícia Militar e do governo federal, sendo que mais informações podem ser obtidas pelo telefone (61) 3190-5557 e no e-mail: [email protected].

Com informações da Agência Brasília