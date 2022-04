Barista é uma das 32 profissões com vagas abertas nesta quarta (6)

Nesta quarta-feira (6), uma das 140 vagas abertas nas agências do trabalhador é para este profissional

Mais do que gostar de café, conhecer profundamente todos os tipos e saber preparar bebidas que levam o grão são características de quem deseja trabalhar como barista. Nesta quarta-feira (6), uma das 140 vagas abertas nas agências do trabalhador é para este profissional. O salário é de R$ 1.308,96, mais benefícios.

Para atuar na preparação de alimentos, também poderão ser contratados auxiliar de cozinha (2), cozinheiro (1) churrasqueiro (1), confeiteiro (1) e pizzaiolo (4). Os salários variam de R$ 1.231 a R$ 1,8 mil, mais benefícios.

As profissões que concentram mais vagas são fiscal de prevenção e perdas (20), açougueiro (18), promotor de vendas (11), vendedor pracista (11), ajudante de açougueiro (10) e repositor de mercadorias (10). Os salários variam entre R$ 1.212 e R$ 2,2 mil, mais benefícios.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador, de 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou, ainda, utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas, podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília