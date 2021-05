GDF amplia horário de funcionamento de bares e restaurantes no DF

Novo decreto, além de flexibilizar o horário de funcionamento de bares e restaurantes, diminui o toque de recolher em todo o DF

O governador do DF, Ibaneis Rocha, assinou novo decreto, nesta segunda (3), ampliando o horário de funcionamento do comércio na cidade.

O decreto vem no mesmo dia em que a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-DF) e o Sindicato Patronal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília (Sindhobar) protocolaram um pedido de mudança do horário de funcionamento dos bares e restaurantes da capital.

Com o novo decreto, os estabelecimentos desse segmento, que retomaram as atividades no dia 29 de março, após um mês de lockdown parcial, poderão funcionar até às 23h.

Shoppings

Os shoppings e centros comerciais poderão funcionar das 10h às 22h, exceto bares e restaurantes que estejam dentro desses locais.

Toque de recolher

O governador também alterou o horário do toque de recolher. Antes vigente das 22h às 5h, agora a medida de restrição de circulação passa a valer das 0h às 5h.